Bij protesten in Hongkong is zondag veel geweld gebruikt. Demonstranten gooiden met stenen en in sommige gevallen zelfs met benzinebommen, terwijl ordetroepen traangas en waterkanonnen gebruikten, schrijven diverse internationale media.

In de bestuurlijke regio Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van China en voor meer democratie. Ook zondag gingen duizenden actievoerders de straat op, hoewel de autoriteiten daar geen toestemming voor hebben gegeven.

Ordetroepen hebben traangas ingezet en gebruikten kanonnen met water waarin blauwe kleurstof was verwerkt. Dit moet ervoor zorgen dat betogers makkelijker te herkennen zijn.

Ook in andere landen is gedemonstreerd tegen de machthebbers in China. Dit gebeurde onder meer in Taiwan, Japan en Australië. Tegelijkertijd zijn er in Hongkong zelf ook diverse pro-Chinese demonstraties geweest.

China bestaat zeventig jaar

De betogingen komen op een gevoelig moment. Dinsdag 1 oktober viert de Volksrepubliek China haar zeventigste verjaardag.

In hoofdstad Peking vinden uitgebreide festiviteiten plaats, waar ook bestuurlijk leider van Hongkong Carrie Lam aanwezig zal zijn. Demonstranten in Hongkong hebben medestanders opgeroepen om op die dag massaal de straat op te gaan.

Het is al het zeventiende weekend achter elkaar dat er betogingen plaatsvinden in Hongkong. Aanvankelijk werd gedemonstreerd tegen een omstreden uitleveringswet.

Die wet is inmiddels van tafel, maar de demonstranten voeren nu actie voor meer democratie in de bestuurlijke regio.