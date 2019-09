Oud-president van Zimbabwe Robert Mugabe is zaterdag begraven in zijn geboorteplaats Kutama. Hij overleed drie weken geleden op 95-jarige leeftijd in Singapore, waar hij werd behandeld voor kanker.

Mugabe is begraven op de binnenplaats van zijn huis. Zijn nabestaanden en de autoriteiten waren het lange tijd oneens over de begraafplaats. De uitvaart was een familieaangelegenheid, maar toch kwamen honderden mensen naar het dorp om hun medeleven te tonen.

"Onze harten bloeden omdat we onze vader hebben verloren", zei een priester tijdens de dienst. "Deze man is iemand die gebruik maakte van de giften die hij kreeg van God. Deze man was een aanwinst."

Mugabe is 37 jaar lang president van Zimbabwe geweest. In 2017 moest hij plaatsmaken na een coup door het leger. Zijn autoritaire regime werd gekenmerkt door economische ineenstorting, etnische zuiveringen in het zuidwesten (Matabeleland) en door onderdrukking van elke oppositie.

Mugabe werd gehaat, maar was bij velen ook geliefd. Veel van de mensen die bij zijn begrafenis waren, droegen witte shirts met daarop teksten als "bevrijder" en "oprichter".