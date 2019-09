Bijna 10 miljoen mensen in Afghanistan mogen zaterdag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Taliban-leiders waarschuwden voor de verkiezingen voor ongeregeldheden, omdat het vredesoverleg tussen de terroristische organisatie en de VS is geklapt. Enkele uren na het openen van de stembussen is de eerste aanslag al gepleegd.

Bij een stemlokaal in de zuidelijke plaats Kandahar zouden vijftien mensen gewond zijn geraakt bij een ontploffing, schrijft persbureau Reuters. De actie is nog door niemand opgeëist.

Uit angst voor meer aanslagen is een deel van de hoofdstad Kaboel zaterdag op slot. Meer dan 100.000 militairen en agenten zijn op de been om de veiligheid in het land te waarborgen.

De huidige president Asraf Ghani heeft een goede kans om een tweede termijn van vijf jaar in de wacht te slepen. Hij overleefde vorige week nog ternauwernood een aanslag van de Taliban. De terreurorganisatie weigert direct met de Afghaanse regering te communiceren.

Ghani’s belangrijkste uitdager is Abdullah Abdullah. In totaal zijn er twintig kandidaten, maar het gros daarvan speelt naar verwachting geen rol van betekenis.

Voorlopige resultaten medio oktober verwacht

Voorlopige resultaten worden op 19 oktober verwacht. Als geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen in de eerste stemronde kan winnen, worden de twee best geplaatste kandidaten voor de tweede keer gekozen. Dit zal waarschijnlijk eind november plaatsvinden.

De Taliban riep vorige maand al op weg te blijven bij de verkiezingen. "De verkiezing is niets meer dan een truc om de gewone mensen te misleiden om het ego te bevredigen van een paar neppolitici", zeiden ze toen in een verklaring.