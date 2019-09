De Pakistaanse premier Imran Khan waarschuwt dat de acties van India rondom de staat Kasjmir tot een bloederige oorlog tussen de twee landen kunnen leiden, schrijft The Guardian vrijdagavond. Zowel Pakistan als India heeft kernwapens tot zijn beschikking.

Bij de Verenigde Naties in New York noemde Khan de situatie in Kasjmir een "test" voor de VN, omdat een conflict tussen Pakistan en India consequenties zou hebben voor "de rest van de wereld".

Khan hoopt dat de VN snel ingrijpt, maar de organisatie heeft nog altijd alleen gezegd de situatie "nauwlettend" in de gaten te houden.

De Indiase regering van premier Narendra Modi ontnam de staat Kasjmir begin augustus zijn autonomie. Het land wil Kasjmir definitief naar zich toe trekken, maar de omstreden regio in het noordwesten van India heeft ook een Pakistaans deel.

Dat land reageerde furieus op de beslissing van India en zegt dat de lokale bevolking als "dieren" wordt behandeld. Inmiddels zijn meer dan duizend mensen gearresteerd in de staat, waarin momenteel geen internetverkeer of mobiele telefonie mogelijk is.

Modi sprak vrijdag ook nog in New York, maar ging niet in op de situatie in Kasjmir. Wel zei hij meerdere keren dat hij "vrede en harmonie" in de regio wil.