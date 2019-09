De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag zijn woede geuit over het lopende onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik tijdens zijn telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij vindt dat het onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure verboden moet worden.

Klokkenluiderkwestie Trump zou Oekraïense president onder druk hebben gezet om onderzoek te doen naar Joe Biden.

In de week daarvoor schortte Trump financiële steun aan Oekraïne op.

Democraten hebben vooronderzoek naar afzettingsprocedure aangekondigd vanwege machtsmisbruik.

Donderdag werd de directeur van de inlichtingendiensten Joseph Maguire gehoord door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Daarin zei hij met name dat de klokkenluider die het telefoongesprek en de poging van het Witte Huis om dat gesprek onder de pet te houden naar buiten bracht geloofwaardig is.

Uit de notities van het telefoongesprek blijkt dat Trump zijn Oekraïense ambtsgenoot had verzocht om belastende informatie over de voormalige vicepresident Joe Biden, die het in de presidentsverkiezingen van 2020 mogelijk namens de Democraten zal opnemen tegen de zittende president, en diens zoon. In het rapport van de nog onbekende klokkenluider dat donderdag is verschenen, staat onder meer ook dat Trump financiële steun aan Oekraïne liet achterhouden, om het land onder druk te zetten.

'Klokkenluider heeft verhaal van horen zeggen'

Terwijl de Democratische voorzitter van de commissie Adam Schiff er alles aan deed om Maguire zo veel mogelijk belastends over Trump te laten zeggen, verdedigden de Republikeinen hun president. Hun grootste verwijt is dat de klokkenluider het verhaal vooral heeft gebaseerd op wat medewerkers van het Witte Huis hem of haar hebben verteld. Toch zei één afgevaardigde van Trumps partij dat het gesprek dat de president met Zelensky voerde "niet oké" was.



Door zijn Democratische collega's werd vooral benadrukt hoe schandalig ze het vinden dat Trump een buitenlandse mogendheid inschakelt voor eigen politiek gewin.

De Democratische voorzitter van de inlichtingencommissie Adam Schiff (rechts) met naast hem Republikein Devin Nunes. (Foto: Getty Images)

Trump reageert: 'Het was een perfect telefoontje'

Trump somde later bij een draaiende helikopter op wat in zijn ogen is bereikt in de eerste jaren van zijn termijn. "En nu heb ik te maken met Adam Schiff over een perfect telefoontje, dat was absoluut een perfect telefoontje", stelde de Amerikaanse president tegenover diverse verzamelde media.

"Maar ik hoor hem niet over Joe Biden en zijn zoon, die wegliep met miljoenen aan dollars uit Oekraïne en miljoenen dollars uit China", ging Trump verder. "Hij praat niet over Joe Biden, die een aanklager ontsloeg. En als dat niet gebeurde, dan zou hij geen geld van de Verenigde Staten geven. Daar praten ze niet over."

De Amerikaanse president benadrukte dat er in zijn ogen niets mis was met het telefoongesprek met Zelensky. "Mijn telefoontje was perfect", herhaalde hij. "De president van Oekraïne zei gisteren dat er geen druk op hem is gelegd. Helemaal niets. En dat heeft hij duidelijk gezegd."

Trump vergelijkt verstrekker van informatie met een spion

Volgens The New York Times vergeleek Trump de persoon die de inhoud van zijn telefoongesprek naar buiten bracht met " een spion", waarmee vroeger "anders werd omgegaan". Eerder op donderdag vertelde hij zijn stafleden al snel te willen weten wie de klokkenluider van informatie heeft voorzien.

Trump vindt dat de afzettingsprocedure verboden zou moeten worden. "Er zou een manier moeten zijn om dit te stoppen. Misschien via de rechtbank", zinspeelde hij op mogelijke juridische stappen.

"Wat deze Democraten ons land aandoen, is een schande", zei Trump over de door zijn politieke opponenten ondernomen stappen. Hij voegde eraan toe dat Nancy Pelosi, de leider in het Huis van Afgevaardigden, is "gekaapt door het radicaal-linkse deel van haar partij".

Pelosi: 'Dit is een doofpot'

"Het gaat hier om een doofpot", reageerde Pelosi op de Oekraïnekwestie. Ze voegde eraan toe dat Maguire in haar ogen de wet heeft overtreden door met het rapport van de klokkenluider eerst naar het Witte Huis te stappen. Dat werd de directeur van de inlichtingendiensten ook tijdens de hoorzitting ingewreven.

Democraten vroegen hem waarom de door Trump zelf aangestelde Maguire met een klokkenluiderrapport, waarin de president en zijn justitieminister William Barr worden aangeklaagd, uitgerekend naar het Witte Huis is gegaan en niet naar het Amerikaanse Congres.

Pelosi trapte op haar beurt vooral op de rem. Ze benadrukte dat de Democraten geduldig moeten zijn met de afzettingsprocedure. "Er zijn mensen die alleen maar impeachment willen, maar we hoeven niet te haasten", zei Democratische leider. De timing van de vervolgstappen ligt volgens haar vooral bij de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden.