De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag een aangepaste versie van het klokkenluiderrapport vrijgegeven, dat centraal staat in het aangekondigde onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Donald Trump.

Klokkenluiderkwestie Trump zou Oekraïense president onder druk hebben gezet om onderzoek te doen naar Joe Biden.

In de week daarvoor schortte Trump financiële steun aan Oekraïne op.

Democraten hebben vooronderzoek naar afzettingsprocedure aangekondigd vanwege machtsmisbruik.

Het rapport heeft betrekking op de relatie tussen Trump en de Oekraïense regering. De klokkenluider van de inlichtingendienst maakte zo'n twee weken geleden intern melding van "ongepaste" handelingen van de president.

In het rapport waarschuwt hij ervoor dat Trump zijn macht misbruikte toen hij de Oekraïense president vroeg zich te mengen in de verkiezingen van 2020. Ook justitieminister William Barr en Trumps advocaat Rudy Giuliani zouden in het schandaal een rol hebben gespeeld.

Eerder lekte al uit dat een gedeelte van het rapport gaat over een telefoontje dat Trump op 25 juli met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky pleegde. In dit gesprek heeft Trump hem verzocht een corruptieonderzoek te starten naar Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden.

De klokkenluider schrijft in het rapport dat de regeringsmedewerkers die destijds op de hoogte waren van het telefoontje "zeer ontdaan" waren en dat zij meteen vonden dat de president zijn macht had misbruikt. Na het gesprek zouden advocaten van het Witte Huis gelijk hebben overlegd over hoe ze met deze kwestie moesten omgaan.

Van alle gesprekken die de president met regeringsleiders voert, worden transcripten bewaard. Normaal gesproken krijgen regeringsmedewerkers hier inzage in, maar uit het rapport blijkt dat het Witte Huis het gesprek van 25 juli heeft geprobeerd achter te houden.

Aanklacht van klokkenluider niet naar Congres gestuurd

De klacht van de klokkenluider is twee weken geleden al intern behandeld door de toezichthouder die het als "urgent zorgelijk en geloofwaardig" heeft bestempeld. Normaal gesproken moeten zulke kwesties binnen veertien dagen worden doorgegeven aan het Congres, maar dat is in dit geval niet gebeurd.

Joseph Maguire, die deze zomer door Trump is aangesteld als directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, hield het rapport tegen, "omdat het geen betrekking had op een medewerker van de inlichtingendienst".

Maguire getuigt momenteel in het Congres over de kwestie. Hij heeft onder andere toegezegd dat hij de klokkenluider toestemming geeft om ook te gaan getuigen.