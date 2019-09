De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdagavond tijdens een gezamenlijk vragenuurtje met Donald Trump gezegd dat hij "nooit onder druk is gezet" in het omstreden telefoongesprek met de Amerikaanse president. De klokkenluiderskwestie lijkt inmiddels ook de verkiezingscampagne van Democratische presidentskandidaat Joe Biden negatief te beïnvloeden, die in recente peilingen is voorbijgestreefd door Elizabeth Warren.

Het omstreden telefoongesprek tussen Trump en Zelensky stond centraal bij het vragenuur, maar de Oekraïense president geeft aan dat hij "niets met de zaak te maken wil hebben", omdat hij niet betrokken wil worden bij de Democratische voorverkiezingen.

Klokkenluiderskwestie in VS Trump zou Zelensky onder druk hebben gezet in telefoongesprek, onthulde een klokkenluider

Oekraïense president 'moest' onderzoek doen van Trump naar politieke rivaal Joe Biden

Biden zou corruptieonderzoek naar bedrijf van zijn zoon hebben stopgezet

De Democraat was toentertijd actief als vicepresident

Week voor gesprek schortte Trump financiële steun voor Oekraïne op

Democraten zien Trump 'misbruik maken van macht' en willen afzettingsprocedure starten

Volgens Trump spraken de twee elkaar over de telefoon over de corruptie in het Oost-Europese land. Hij ziet graag dat Zelensky daar strenger tegen gaat optreden.

De Amerikaanse president haalde woensdag meerdere malen uit naar de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Zij kondigde dinsdag aan dat een afzettingsprocedure tegen Trump in het verschiet ligt. Trump ziet haar liever zo snel mogelijk uit haar functie ontheven worden.

In telefoongesprek wordt opgeschorte financiële steun niet genoemd

Uit het woensdag gepubliceerde transcript van het telefoongesprek blijkt dat Trump inderdaad Zelensky heeft gevraagd om onderzoek te doen naar zijn politieke rivaal Joe Biden. Dat document is samengesteld op basis van notities en herinneringen van Trumps medewerkers die aanwezig waren bij het telefonische gesprek op 25 juli.

Biden zou in zijn tijd als vicepresident van de Verenigde Staten een corruptieonderzoek hebben stopgezet naar een bedrijf waar zijn zoon werkzaam was en daar "tienduizenden euro's per maand verdiende". Ook werd Oekraïne gevraagd om de betrokken openbaar aanklager de laan uit te sturen.

Volgens Zelensky gaat een nieuwe openbaar aanklager onderzoek doen naar de door Trump genoemde situatie. In het gesprek werd de opgeschorte financiële steun aan Oekraïne niet genoemd, maar het telefoongesprek bleek voor de Democraten alsnog voldoende om een formeel vooronderzoek te starten naar de procedure om Trump af te zetten.

Warren passeert Biden in peilingen

Inmiddels lijkt de klokkenluiderskwestie ook de verkiezingscampagne van Biden tegen te werken. Persbureau AFP schrijft donderdag op basis van een nationaal gehouden peiling dat Elizabeth Warren de gedoodverfde favoriet voor de Democratische presidentskandidaat voorbij is.

Biden zou nog een kwart van de kiezers achter zich hebben staan, Warren's achterban is twee procentpunten groter. In augustus had Biden nog 32 procent van de kiezers achter zich staan, tegenover de 19 procent van Warren en 15 procent van outsider Bernie Sanders.

Het is de eerste keer zijn sinds maart dat Biden niet bovenaan een peiling verschijnt. Warren is bezig aan een aantal sterke weken en maakte indruk tijdens recente debatten. Haar verkiezingsbijeenkomsten worden steevast bezocht door enorme massa's mensen die haar luid toejuichen.

In Californië, een van de meest belangrijke Democratische staten, leidt Warren ook de groep Democratische presidentskandidaten. Inmiddels heeft de senator bijna dertig procent van alle Democratische kiezers achter zich staan, terwijl Biden en Sanders ieder tien procentpunten minder hebben.

Elizabeth Warren (Foto: Reuters).