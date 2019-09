Nederland onderzoekt met Irak of IS-strijders toch in dat land berecht kunnen worden, bevestigen bronnen aan persbureau ANP na berichtgeving van het NRC. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) pleit al langer voor een apart tribunaal dat IS-strijders in het Midden-Oosten straft, maar die rechtbank zou het internationaal recht volgen. Dat voorstel lijkt echter uiteindelijk door Rusland geblokkeerd te worden, aldus het dagblad.

Syrië en Irak erkennen het Internationale Strafhof niet en passen zelf nog steeds de doodstraf toe, waar Nederland fel op tegen is. Blok eist bij een eventuele samenwerking dat IS-strijders die straf in ieder geval niet ondergaan, aldus het NRC.

In Irak zouden zo’n 20.000 IS-strijders vastzitten. Het merendeel daarvan heeft de Irakese nationaliteit, slechts duizend mensen zouden uit het buitenland afkomstig zijn. Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders zich in die groep bevinden. In Noord-Syrië zitten vermoedelijk nog eens tienduizenden IS-strijders vast die straks in Irak terechtkomen.

Volgens inlichtingendienst AIVD zijn ruim driehonderd Nederlanders naar het strijdgebied in Irak en Syrië afgereisd. Daarvan is een deel (vijftig) teruggekeerd en een deel omgekomen.

Voorstel wordt donderdag besproken bij de Verenigde Naties

Deze donderdag ontmoeten Blok en zijn Irakese ambtgenoot Ali Alhakim elkaar in New York bij de Verenigde Naties. Ministers en diplomaten uit andere twintig andere landen schuiven bij de bijeenkomst aan om over het voorstel te praten.

De afgelopen maanden zou Blok geregeld contact hebben gehad met Alhakim, schrijft het NRC. Volgens hem zouden zeker vijftig landen baat hebben bij een gezamenlijk berechtingsinitiatief.

Blok liet eerder deze week doorschemeren dat een dergelijke samenwerking haalbaar is, omdat het onderwerp voor Irak bespreekbaar is en ze willen helpen met de organisatie. Nederland heeft meerdere malen laten weten om uiteenlopende redenen dat het geen IS-strijders wil zien terugkeren.