De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gevraagd onderzoek te doen naar zijn politieke rivaal Joe Biden, blijkt woensdag uit documenten die het Witte Huis heeft vrijgegeven. Een klokkenluider meldde zich vorige week met deze informatie bij de Amerikaanse overheidswaakhond.

Het telefonische gesprek tussen de twee leiders vond in juli plaats. In dit gesprek riep Trump zijn ambtsgenoot op te onderzoeken of voormalig vicepremier Biden een onderzoek had stopgezet naar het bedrijf waar Bidens zoon werkzaam was.

