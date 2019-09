De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gevraagd onderzoek te doen naar zijn politieke rivaal Joe Biden, blijkt woensdag uit het transcript dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Een klokkenluider meldde zich vorige week al met deze informatie bij de Amerikaanse overheidswaakhond.

Het document is samengesteld op basis van notities en herinneringen van Trumps medewerkers die aanwezig waren bij het telefonische gesprek op 25 juli. Trump verzocht zijn Oekraïense ambtsgenoot toen te onderzoeken of Biden als vicepresident een corruptieonderzoek naar een bedrijf had stopgezet.

Het ging daarbij om de onderneming waar Bidens zoon Hunter werkzaam was. De Democraat, die op dat moment vicepresident van de Verenigde Staten was, verzocht Oekraïne in 2016 de betrokken openbaar aanklager te ontslaan.

Trump begint in het gesprek zelf over Biden, blijkt uit het vrijgegeven document. De president zegt tegen Zelensky dat er veel werd geroddeld over Bidens zoon en dat veel mensen wilden weten hoe de zaak in elkaar zat. "Biden had erover opgeschept dat hij de vervolging had stopgezet, dus als je daar naar kunt kijken. Ik vind het verschrikkelijk klinken."

Zelensky zegt vervolgens dat de nieuwe openbaar aanklager, die hij zelf nog moet aanstellen, een onderzoek zal starten naar de door Trump genoemde situatie. Trump zegt dan dat hij zijn minister van Justitie zal vragen contact op te nemen met Zelensky.

Trump schortte financiële steun op

Een week voor dit gesprek gaf Trump het bevel om 400 miljoen dollar (zo'n 365 miljoen euro) aan financiële steun voor Oekraïne tijdelijk in te houden. Critici beweren dat de Amerikaanse president hiermee druk op Zelensky probeerde uit te oefenen.

Trump verklaarde onlangs nog dat dit niet het geval is. In het transcript van het gesprek tussen de twee leiders staat niks over de opschorting van de financiële steun. Het is niet bekend of de klokkenluider daar wel informatie over heeft. De Senaat eist dat de volledige inhoud van de klacht van de klokkenluider wordt gepubliceerd.

Vooronderzoek naar mogelijke afzettingsprocedure gestart

De Democraten zijn dinsdag vanwege het telefoongesprek een formeel vooronderzoek naar de procedure om Trump af te zetten gestart. De president kondigde diezelfde dag aan een transcript van het telefoongesprek te publiceren.

Biden is een grote kanshebber in de presidentiële voorverkiezingen van de Democraten. Hij was van 2009 tot 2017 vicepresident in de regeringen van de toenmalige president Barack Obama.