Een voormalige officier van de Amerikaanse Defence Intelligence Agency (DIA), Ron Rockwell Hansen, is dinsdag veroordeeld tot tien jaar celstraf omdat hij vertrouwelijke informatie voor honderdduizenden dollars doorverkocht aan China.

De zestigjarige Hansen werd in maart al schuldig bevonden aan het doorspelen van informatie over nationale informatie aan China. Hij werd in juni 2018 aangehouden toen hij net vanuit de Verenigde Staten naar China wilde vertrekken.

Hij vroeg om voor China interessante informatie van een collega, die instemde. Deze collega lichtte de DIA echter in over het handelen van Hansen en fungeerde ook als informant voor het Amerikaanse federale onderzoeksbureau FBI.

Hansen begon in 2006 bij de FBI en werd in 2014 door Chinese intelligentiemedewerkers gerekruteerd. Hij spreekt vloeiend Mandarijn en Russisch.

Hansen is een van drie spionerende inlichtingenofficieren

Hij is een van drie voormalige Amerikaanse inlichtingenofficieren die zijn betrapt op spioneren voor China. Kevin Patrick Mallory is voormalig hoofdofficier van de inlichtingendienst CIA en werd in mei 2019 veroordeeld tot twintig jaar cel om dat hij defensiegeheimen doorspeelde aan China.

Een andere voormalige officier van de CIA, Jerry Chun Shing Lee, bekende eerder dit jaar ook dat hij had gespioneerd voor China en wacht nog op zijn veroordeling.