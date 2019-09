Tob Cohen is dinsdag begraven in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Naast directe familie uit Nederland was ook de weduwe van Cohen bij de ceremonie aanwezig, melden verschillende Keniaanse media.

Zijn voormalige echtgenote Sarah W.K. is de hoofdverdachte in de zaak rondom de dood van de oud-topman van Philips in Oost-Afrika. Zij kreeg van de rechter toestemming om de begrafenis bij te wonen.

Cohen is begraven op een Joodse begraafplaats. De begrafenis zou in eerste instantie maandag al plaatsvinden, maar nabestaanden besloten de plechtigheid uit te stellen omdat er niet genoeg priesters beschikbaar waren op die dag.

Het lichaam van de Nederlander werd 13 september gevonden in een septic tank naast zijn villa. Hij was toen al bijna twee maanden vermist. Volgens het Keniaanse openbaar ministerie is hij mogelijk gemarteld.

Cohen en W.K. trouwden in 2007 en gingen daarna in een ommuurde villa in Nairobi wonen. Voorafgaand aan zijn vermissing wilde Cohen van zijn echtgenote scheiden. Naast W.K. is ook haar vermeende minnaar Peter K. aangemerkt als verdachte.

W.K. moet donderdag weer voor de rechter verschijnen.