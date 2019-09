Een verloren gewaand schilderij van de Italiaanse schilder Cimabue uit de dertiende eeuw is teruggevonden in de keuken van een Française, meldt persbureau AP dinsdag. Het schilderij is naar schatting tussen de 4 en 6 miljoen euro waard.

Het gaat om een klein schilderij van 20,3 bij 28,5 centimeter met de titel De bespotting van Christus. Het schilderij is onderdeel van een reeks die de Florentijnse schilder Cimabue in 1280 schilderde.

Andere schilderijen van de serie hangen onder meer in de National Gallery in Londen en zijn onderdeel van de Frick Collection in New York.

De vrouw dacht dat het om een oude religieuze afbeelding ging en hing het schilderij boven haar gasfornuis. Een veilingmeester zag het schilderij toen hij een kijkje nam in haar huis in Compiegne, een dorp vlak bij Parijs.

Het schilderij zal op 27 oktober geveild worden in Parijs.