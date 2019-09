De Britse oppositie wil dat Boris Johnson aftreedt als premier van het Verenigd Koninkrijk na de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof. Het Hof oordeelde dinsdag dat het advies van Johnson aan de Britse koningin Elizabeth om het parlement vroegtijdig te schorsen onwettig was. De Britse regering heeft inmiddels al aangegeven dat een vertrek van Johnson niet aan de orde is.

Door de uitspraak van het Hooggerechtshof is de zogeheten 'prorogation', de schorsing van het parlement, teruggedraaid. Leden van het Lagerhuis worden woensdagochtend weer in Westminster verwacht om zitting te nemen. Ook Johnson zal daar bij zijn. Hij vliegt een dag eerder terug uit New York, waar hij momenteel is vanwege een VN-ontmoeting.

"De beslissing van het Hooggerechtshof laat zien dat de premier verkeerd handelde door het parlement te schorsen", zegt oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) in een reactie. Daarom is het volgens Corbyn tijd voor Johnson om op te stappen. "Ik nodig Johnson uit om zijn positie als premier te heroverwegen en de kortst dienende premier ooit te worden."

Jo Swinson, leider van de Liberaal Democraten, noemt de beslissing van het Hof terecht. "De schorsing was onwettelijk en gemaakt om het parlement te weerhouden van het uitvoeren van haar werkzaamheden en de regering te controleren", aldus de partijleider. "De beslissing van het Hof laat zien wat we altijd al hebben geweten, Johnson heeft alweer laten zien dat hij ongeschikt is om premier te zijn."

Ook Schotse en Welshe nationalisten roepen op tot opstappen Johnson

Het Britse Hooggerechtshof nam de uitspraak van een Schotse rechter van twee weken geleden over. Een van de aanvragers van de zaak in Schotland, Joanna Cherry, tevens woordvoerder van de Schotse nationalisten van de SNP, reageert woensdag verheugd op de beslissing. "Dit is een enorme overwinning voor de rechtsstaat en de democratie", zegt Cherry op de trap voor het Hooggerechtshof.

“Ik wil nooit meer van de Britten horen dat de EU ondemocratisch is” Guy Verhofstadt, oud-premier van België

De Welshe nationalisten van Plaid Cymru willen ook dat Johnson opstapt. "Hij heeft laten zien dat hij zeer gevaarlijk en een anti-democratische leider is, zonder respect voor de rechtsstaat", zegt Liz Saville Roberts, leider van Plaid Cymru. "Het zou een belediging naar de gemeenschap zijn als Johnson niet opstapt na deze beslissing."

Ook van het Europese vasteland wordt er gereageerd op de beslissing van het Hooggerechtshof. Guy Verhofstadt, oud-premier van België, reageert opgelucht: "Het rechtssysteem is 'alive and kicking'. Parlementen moeten nooit het zwijgen opgelegd krijgen", twittert Verhofstadt. "Ik wil nooit meer vanuit het Verenigd Koninkrijk horen dat de Europese Unie ondemocratisch is", aldus de oud-premier.