Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk houden Iran verantwoordelijk voor de aanval op twee Saoedische olie-installaties van vorige week. Eerder wezen de VS en Saoedi-Arabië ook al in de richting van Iran, dat zelf betrokkenheid ontkent.

"Het is duidelijk voor ons dat Iran verantwoordelijk is voor de aanval", staat in een statement van de drie landen dat maandag is opgesteld door de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Boris Johnson.

Of de landen bewijzen hebben, is niet bekendgemaakt. Inmiddels heeft de Amerikaanse president Donald Trump de Iraanse centrale bank zwaardere sancties opgelegd als reactie op de aanval. Ook maakte de VS zaterdag bekend nieuwe grondtroepen naar Saoedi-Arabië te zullen sturen.

De aanvallen zijn eerder opgeëist door Houthi-rebellen, die door Iran worden gesteund en vechten in de Jemenitische burgeroorlog. De Saoedische legerkolonel Turki Al Malki stelt dat de Houthi's de aanval opeisen om Iran te dekken. Volgens hem kwamen de raketten uit het noorden en daarmee dus uit de richting van Iran en niet vanuit Jemen in het zuiden.

Woensdag toonde het Saoedische ministerie van Defensie naar eigen zeggen "onomstotelijk bewijs" van Iraanse betrokkenheid bij de aanval. Zo lieten de autoriteiten wrakstukken zien die afkomstig zouden zijn van Iraanse drones en kruisraketten.

Door de aanval, waarbij drones en raketten zijn gebruikt, ging een olieveld in Saoedi-Arabië in vlammen op. Als gevolg daarvan heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco de olieproductie gehalveerd.