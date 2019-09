De regering van het Nederlandse deel van Sint-Maarten is zondag gevallen en op maandag is al een nieuwe regering gevormd, melden lokale media. Twee parlementariërs hadden uit onvrede over het herstel na de orkaan Irma hun vertrouwen in de oude regering opgezegd en zijn inmiddels in de nieuwe coalitie gestapt.

De nieuwe coalitie wordt gevormd door de partijen National Alliance (NA) en United St. Maarten Party (US Party) en twee onafhankelijke parlementariërs . Daarmee heeft de coalitie negen van de vijftien zetels in het parlement en een krappe meerderheid.

De twee onafhankelijke parlementariërs Luc Mercelina en Chanel Brownbill stapten zondag uit de partij United Democrats, waarmee deze haar meerderheid verloor en de regering ten val kwam. Ze zegden hun vertrouwen in de partij op na onenigheid met premier Leona Marlin-Romeo over de wederopbouw na orkaan Irma. Twee jaar geleden verwoestte de orkaan een groot deel van het eiland.

"Er is nu een brede coalitie gevormd met gelijkgestemde vertegenwoordigers van de mensen die Sint-Maarten echt op de eerste plek zetten", stelden NA en de US Party in een gezamenlijke verklaring.

Dit is de tiende regering van Sint-Maarten in tien jaar tijd.

Onduidelijk wat dit betekent voor Nederlands hulpgeld

William Marlin, oud-premier en leider van de National Alliance, zit ook in de nieuwe regering. Marlin stapte in 2017 op als premier, omdat hij niet akkoord wilde gaan met de voorwaarden die werden gesteld aan de 550 miljoen euro aan noodhulp die Nederland beschikbaar stelde.

Op dit moment is de Nederlands staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops ook op het eiland. Eerder op maandag zei hij tegen NRC niet te weten of het vallen van de regering in het belang is van de inwoners van Sint-Maarten. Het is nog niet duidelijk wat voor gevolgen de komst van de nieuwe regering voor het hulpgeld heeft.