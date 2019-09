De Nederlander die van het ontvoeren en ombrengen van een elfjarig meisje in Roemenië wordt verdacht, is overleden. Het gaat om een 47-jarige man, zo wordt maandag bevestigd door het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM).

De man is omgekomen bij een auto-ongeluk in het Noord-Brabantse dorp Escharen. De politie kreeg maandag iets na 16.00 uur een melding over het ongeval.

Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een frontale botsing op de Vegetasscheweg, een 80 kilometerweg in een buitengebied van de gemeente Grave.

De verdachte man overleed ter plekke. De vrachtwagen kantelde door de klap, maar de vrachtwagenchauffeur is voor zover bekend niet gewond geraakt. De exacte toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens het OM lijkt het erop dat de man bewust op een vrachtwagen is ingereden.

Nederlander is samen met het meisje op beelden te zien

De verdachte zou het Roemeense meisje Mihaela Fieraru vrijdagmiddag in zijn huurauto hebben meegenomen toen ze in haar dorp Gura Sutii na school op weg was naar huis.

Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de Nederlander met het meisje in het voertuig rondrijdt. Het lichaam van het kind is zondag aangetroffen in een veld buiten het dorp. Mihaela was gewikkeld in plasticfolie.

Volgens Roemeense media is ze door verwurging om het leven gekomen. Het onderzoek naar de dood van het meisje wordt uitgevoerd door de Roemeense politie. Het OM laat weten dat de Nederlandse politie de Roemeense collega's waar nodig ondersteunt.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.