De begrafenis van de in Kenia gedode Tob Cohen is met één dag uitgesteld tot dinsdag, melden media in het Afrikaanse land. Het lichaam van de Nederlander, voormalig topman van Philips in Oost-Afrika, werd op 13 september gevonden. Hij was toen al bijna twee maanden vermist.

Keniaanse media melden dat de nabestaanden de begrafenis hebben uitgesteld, omdat het ze niet is gelukt om genoeg priesters te vinden voor de uitvaart in hoofdstad Nairobi.

De hoofdverdachte in de zaak rondom Cohens dood is zijn echtgenote Sarah W.K., van wie hij voorafgaand aan zijn vermissing wilde scheiden. Ook haar vermeende minnaar Peter K. is aangemerkt als verdachte. De vrouw heeft volgens Keniaanse media toestemming gekregen om de begrafenis van Cohen bij te wonen.

Cohen en W.K. trouwden in 2007 en gingen daarna wonen in een ommuurde villa in Nairobi. Het lichaam van de 69-jarige man werd gevonden in een afgedekte oude watertank in de achtertuin van de echtelijke woning. Volgens het Keniaanse Openbaar Ministerie is hij mogelijk gemarteld.

W.K. moet donderdag weer voor de rechter verschijnen.