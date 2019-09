De Democratische Republiek Congo (DRC) gaat vanaf oktober toch een tweede vaccin tegen ebola gebruiken. Eerder werd de inzet van dit middel door de autoriteiten tegengehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het moment van ingebruikname maandag bekendgemaakt.

Sinds het begin van de ebola-uitbraak in augustus vorig jaar, hebben de autoriteiten maar toegang tot slechts één vaccin. Het middel van fabrikant Merck is tot dusver toegediend aan bijna een kwart miljoen personen.

Het tweede vaccin is gemaakt door farmaceut Johnson & Johnson en wordt al langer gebruikt in buurland Oeganda en Guinea. In tegenstelling tot het eerste vaccin, zijn er twee injecties nodig. De tweede injectie volgt na een wachtperiode van 56 dagen.

De Congolese minister van Gezondheid Oly Ilunga verklaarde in juli dat de veiligheid en effectiviteit van het Johnson & Johnson-vaccin niet bewezen was. De politicus stapte kort daarna op nadat hij uit het team werd gezet dat zich met ebola bezighoudt. Dit team verklaart nu dat het vaccin wél veilig is.

De toenmalige minister uitte ook zijn zorgen over de reacties van de bevolking. Veel inwoners van de DRC wantrouwen de vaccins vanwege geruchten, die mede zijn ontstaan omdat beide vaccins experimenteel zijn. Die geruchten bemoeilijken de strijd tegen ebola in de DRC.

Vaccin wordt eerst aangeboden aan handelaren

De autoriteiten in het Afrikaanse land gaan het nieuwe vaccin halverwege oktober aanbieden aan Congolese handelaren die regelmatig naar Rwanda reizen. Daarna volgen de provincies rondom Noord-Kivu, de provincie waar de meeste ebolabesmettingen plaatsvinden.

Het vaccin van Merck wordt gebruikt bij zogeheten ringvaccinaties. Hierbij worden de mensen die in contact zijn geweest met een ebolapatiënt gevaccineerd. Ook de contacten van deze personen krijgen vervolgens het middel toegediend.

Volgens de WHO is het Merck-vaccin, dat tot twaalf maanden bescherming biedt, zeer effectief. Uit onderzoek komt naar voren dat maar liefst 97,5 procent van de gevaccineerde personen beschermd is tegen ebola.

Onduidelijkheid over verspreiding in Tanzania

De uitbraak heeft zich inmiddels ook uitgebreid naar enkele andere provincies in de DRC. Hoewel ook een klein aantal besmettingen in Oeganda is geconstateerd, is het virus daar niet verder verspreid.

Er is nog onduidelijkheid over de situatie in Tanzania. De autoriteiten van dit buurland weigeren gedetailleerde informatie te delen over vermeende ebolapatiënten, verklaarde de WHO vorige week. Er zouden mogelijk enkele besmettingen zijn geweest, met één overlijden tot gevolg.

Tijdens de huidige ebola-uitbraak zijn al meer dan 2.100 personen om het leven gekomen. Het is daarmee de op een na grootste ebola-uitbraak ooit. De WHO spreekt sinds juli van een internationale gezondheidscrisis.