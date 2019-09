De voormalige Zimbabwaanse president Robert Mugabe is overleden aan de gevolgen van kanker. Zijn chemotherapie was stopgezet, bevestigt de huidige Zimbabwaanse president Emmerson Mnangagwa in Zimbabwaanse staatmedia.

"Artsen waren gestopt met de behandeling vanwege zijn leeftijd en ook omdat de kanker zich had verspreid", alsdus Mnangagwa in The Herald.

Mugabe, die een van de langszittende staatshoofden van Afrika was, stierf op 6 september op 95-jarige leeftijd in Singapore.

Dit is de eerste keer dat de Zimbabwaanse overheid iets loslaat over de oorzaak van zijn dood. Het is niet bekendgemaakt aan welke vorm van kanker Mugabe leed.

Begrafenis laat nog enkele weken op zich wachten

Op 14 september hebben Afrikaanse staatshoofden, nabestaanden en aanhangers en afscheid genomen van de oud-president. Hoewel de uitvaartdienst zaterdag al plaatsvond, laat zijn daadwerkelijke begrafenis nog enkele weken op zich wachten.

Mugabe regeerde het land met harde hand. Hij schuwde geweld tegen zijn eigen bevolking niet om de macht vast te houden.

Hij won vele verkiezingen, maar die waren zelden vrij van fraude en intimidatie.