Iran laat de Britse olietanker Stena Impero na ruim twee maanden gaan. De Iraans Revolutionaire Garde (IRGC) nam het schip op 19 juli in de Straat van Hormuz in beslag.

Volgens het land is al het benodigde papierwerk in orde en mag de bemanning uitvaren. Wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk.

De Zweedse eigenaar van de Stena Impero liet zondag al weten dat de olietanker zal worden vrijgegeven.

Begin deze maand lieten de Iraniërs al 7 van de 23 bemanningsleden vrij. Zestien zeelieden bleven aan boord om het schip operationeel te houden.

De IRGC legde het schip aan de ketting vanwege vermeende schendingen van het zeerecht. De eigenaar van de tanker ontkende echter de regels te hebben overtreden en zei dat het schip buiten Iraanse territoriale wateren was gebleven. De Straat van Hormuz is een smalle waterweg bij Iran waar veel olietankers doorheen varen.

Britten namen eerder Iraanse tanker in beslag bij Gibraltar

Twee weken voor het incident hadden de Britten een Iraanse tanker in beslag genomen in Gibraltar. De Britse autoriteiten vermoedden dat het schip op weg was naar Syrië en daarmee EU-sancties zou schenden. Iran reageerde vervolgens door de Stena Impero te confisqueren.

De Iraanse olietanker, de Adrian Darya 1, werd op 15 augustus door Gibraltar vrijgegeven. Onlangs dook het schip op voor de Syrische kust, nadat het enkele dagen daarvoor van de radar verdween.

Bemanningsleden hangen over de reling van de Stena Impero in afwachting om te kunnen vertrekken. (Foto: Reuters)