De Iraanse president Hassan Rouhani heeft zondag in een toespraak onder meer de Verenigde Staten gewaarschuwd om "weg te blijven uit de Straat van Hormuz". De VS maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend dat het meer grondtroepen gaat uitzenden naar Saoedi-Arabië om de veiligheid in de streek te waarborgen.

In dezelfde speech vertelde Rouhani ook dat Iran woensdag, op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York, een plan voor veiligheid en vrede in de Straat van Hormuz wil presenteren.

Het zogeheten Coalition of Hope-initiatief zou laten zien hoe de veiligheid in de Perzische Golf zonder buitenlandse mogendheden kan worden gewaarborgd.

De VS zei zaterdag dat het nieuwe grondtroepen naar de regio stuurt vanwege de aanvallen op Saoedische olievelden. De Amerikanen zijn ervan overtuigd dat Teheran achter de aanvallen zit, maar de spanningen tussen beide landen liepen al maandenlang hoog op vanwege de ongeregeldheden in de Straat van Hormuz.

Schepen aangevallen en in beslag genomen

De smalle waterweg bij Iran is belangrijk voor veel olietankers, maar in recente maanden werden enkele schepen aangevallen en werden andere vrachtschepen in beslag genomen. Iran en de VS wezen bij incidenten telkens met de beschuldigende vinger naar elkaar.

Nadat Rouhani bekendmaakte dat hij woensdag een 'vredesplan' wil presenteren, zette zijn commandant van de Iraanse marine de verhoudingen op scherp. Hossein Khanzadi vertelde aan Iraanse staatsmedia dat "tegenstanders vernietigd worden" als enige vorm van agressie wordt gesignaleerd.