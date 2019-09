Tanzania weigert gegevens te delen over mogelijke ebolapatiënten in hun land, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zondag. De organisatie maakt zich zorgen, aangezien het Afrikaanse land grenst aan de Democratische Republiek Congo (DRC), waar de ziekte al zeker tweeduizend levens heeft geëist.

Eind augustus kwam het ebolavirus voor in de zuid-oostelijke Congolese provincie Zuid-Kivu, waardoor het besmettingsgevaar voor inwoners van Tanzania steeds groter wordt.

De WHO zou meerdere verzoeken hebben ingediend om de gegevens te analyseren om de ziekte te bestrijden, maar Tanzaniaanse autoriteiten weigeren mee te werken, schrijft de WHO in een verklaring.

In Congo zijn binnen een jaar tijd ruim tweeduizend doden gevallen door een ziekte. In totaal zijn ten minste drieduizend mensen besmet geraakt. Het is de dodelijkste uitbraak ooit voor het land.

De WHO riep de situatie eerder al uit tot een "internationale volksgezondheidscrisis". Dat deed de organisatie pas vier keer eerder.

'Uitzonderlijk veel kinderen gestorven aan ebola'

Onder de dodelijke slachtoffers zouden veel kinderen zijn, maar het Congolese ministerie van Volksgezondheid kon geen precieze cijfers tonen. Inmiddels wordt met een experimenteel vaccin geprobeerd de opmars van het ebolavirus in te dammen.

De poging stuit op veel hindernissen binnen de Congolese bevolking, aangezien de burgers weinig vertrouwen hebben in de hulpverlening.