Ruim honderd mensen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt door een reeks aardbevingen in Albanië. De beving werd opgevolgd door nog drie andere bevingen. De meeste slachtoffers raakten volgens plaatselijke media lichtgewond.

De krachtigste aardbeving had volgens de autoriteiten een magnitude van 5.6. Het was volgens het Albanese ministerie van Defensie de "zwaarste beving in twintig of dertig jaar".

Geschrokken inwoners renden massaal de straat op, onder meer in hoofdstad Tirana. Tien huizen stortten in in het plaatsje Helmes, dat op 10 kilometer van Tirana ligt.

De aardbeving deed zich voor op ongeveer 30 kilometer ten westen van Tirana, op een diepte van rond de 10 kilometer, meldt de Amerikaanse seismologische dienst USGS.

De aardbeving werd opgevolgd door nog twee schokken, die een kracht hadden van 5.1 en 4.7. Deze bevingen waren voelbaar in onder meer de buurlanden Montenegro en Noord-Macedonië. In de nacht van zaterdag op zondag volgde nog een naschok, die volgens verschillende berichten een kracht had van 4.8.

De schade door het natuurgeweld is groot. De autoriteiten in het circa drie miljoen inwoners tellende land zeggen dat zeker 293 woningen schade hebben opgelopen. Volgens lokale media zijn op verschillende plekken in het land storingen met stroom- en telefoonvoorzieningen. Ook zijn auto's onder puin terechtgekomen.