Betogers zijn in de Egyptische havenstad Suez voor de tweede dag op rij de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering van president Abdel Fatah Al Sisi. In de Egyptische hoofdstad Caïro is de beveiliging op het Tahrir-plein opgeschroefd, wat in 2011 het middelpunt was van de protesten tegen president Hosni Mubarak.

Betogingen zijn zeldzaam in het Noord-Afrikaanse land sinds de machtsgreep van generaal Al Sisi in 2013. Al Sisi Toch gingen vrijdag mensen de straat op in meerdere steden, waaronder Suez en Caïro. Veiligheidstroepen arresteerden in de hoofdstad zeker 74 personen.

Boze burgers demonstreerden zaterdag opnieuw in de havenstad Suez. Er zouden ongeveer tweehonderd mensen hebben meegedaan, aldus aanwezigen. Een bron binnen de veiligheidsdiensten stelt dat er enkele tientallen mensen waren. Veiligheidstroepen zouden met traangas en rubberkogels hebben geschoten.

Op zaterdag vonden er ook betogingen plaats in de steden Alexandrië en Mahalla El Kubra, zo was te zien op videobeelden volgens The New York Times.

Protesten lijken gevolg van oproep door zakenman in ballingschap

De protesten lijken een gevolg te zijn van oproepen door de Egyptische zakenman Mohamed Ali, die in het verleden zaken deed met de Egyptische krijgsmacht. Ali zit in zelfgekozen ballingschap in Spanje en neemt daar video's op over de corruptie van Al Sisi. Ali roept de inwoners van Egypte op om het aftreden van de generaal te eisen.

De zakenman roept Egyptenaren op om aanstaande vrijdag massaal de straat op te gaan voor een 'mars van een miljoen mensen'.

Voedselprijzen stijgen

Mensenrechtenorganisaties schrijven Al Sisi aan als hardvochtige leider die geen dissidenten toelaat. Egyptische gevangenissen huisvesten duizenden politieke gevangenen.

Het Egyptische parlement nam in april een wet aan die de 64-jarige generaal toestaat om tot 2030 te blijven heersen. Door bezuinigingen na een miljardenlening van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) stijgen de prijzen van voedsel in het land.