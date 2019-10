Tob Cohen is dinsdag in besloten kring begraven in zijn voormalige woonplaats Nairobi. De oud-chef van Philips in Oost-Afrika was sinds 19 juli spoorloos. Twee maanden later werd zijn lichaam gevonden in een septic tank naast zijn villa. De Keniaanse politie denkt dat Cohens vrouw Sarah W. K., van wie hij zou willen scheiden, hem liet verdwijnen. Dit is wat we weten over de moordzaak.

De 69-jarige Cohen woonde al meer dan twintig jaar in Kenia. Hier werkte hij eerst als marketingdirecteur en later als CEO van Philips Electronics en Philips Group of Companies.

Na zijn tijd bij Philips startte hij een succesvol reisbureau dat zich specialiseerde in golfsafari's in Afrika. Later kwamen daar ook medische reizen naar topziekenhuizen in het buitenland bij.

Cohen trouwde in 2007 met W. K., waardoor hij in Kenia mocht blijven wonen. Met haar woonde hij in een ommuurde blauw-witte villa in een buitenwijk van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. In de loop van 2019 belandden de twee echter in een bittere vechtscheiding. Het duo had ruzie over de villa en W. K. zou haar echtgenoot in die tijd hebben mishandeld.

Cohen verdween op 19 juli

De zus van Cohen, die in Nederland woont, belde elke dag met haar broer. Toen zij niks meer van hem vernam, stapte ze naar de politie in Amsterdam en deed ze aangifte van vermissing. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schakelde de Nederlandse ambassade in Kenia in, die contact zocht met de echtgenote van Cohen.

Een golfvriend van Cohen vertelde aan het AD dat W. K. zich door middel van fraude mede-eigenaar van Cohens zelfgebouwde villa had gemaakt. Cohen zou daar een procedure tegen hebben aangespannen, die nog liep toen hij verdween.

Ook zou de weduwe hebben geprobeerd om achter de rug van haar man om een hotel te laten bouwen in haar geboortestad. Cohen ontdekte dat, zegt zijn zus.

Vrouw zou Cohen van trap hebben geduwd

De spanningen tussen de twee echtelieden zouden tot een kookpunt zijn gekomen toen Kenia Cohen het staatsburgerschap toekende. W. K. zou daar schriftelijk bezwaar tegen hebben gemaakt bij de Keniaanse regering. Vlak voor zijn verdwijning zou Cohen zijn vriend hebben gezegd dat hij vreesde voor zijn leven.

Een week voor zijn verdwijning had Cohen aangifte gedaan van mishandeling door zijn vrouw. In de aangifte zegt zijn advocaat dat W. K. haar man van de trap had geduwd, waardoor hij viel en een verwonding aan zijn hoofd opliep.

Cohen vertelde zijn zus over het incident. Dat was de reden dat hij haar vanaf toen elke dag belde, op haar aandringen. Cohen deed aangifte tegen zijn echtgenote wegens mishandeling, zij deed hetzelfde tegen hem.

De politie ging er op dat moment vanuit dat W. K. Cohen had laten verdwijnen. De vrouw verklaarde echter dat Cohen op eigen gelegenheid was vertrokken naar Thailand om medische hulp te zoeken voor zijn geestelijke problemen.

Volgens de Keniaanse autoriteiten had de Nederlander het land echter nooit verlaten. Daarnaast zeiden bekenden van Cohen dat hij kerngezond was. W. K. wordt eind augustus aangehouden op verdenking van moord.

Lichaam Cohen gevonden, nieuwe verdachte duikt op

Dan wordt op 13 september het lichaam van Cohen gevonden, in een afgedekte oude watertank achter zijn eigen huis. De politie ging daar kijken op aanwijzingen van een andere hoofdverdachte, Peter K., mogelijk een minnaar van W. K.

De moord is groot nieuws in Kenia. Plaatselijke media duiken in het dossier en komen erachter dat K. een sleutelrol heeft gespeeld in de zaak en grote gaten in zijn alibi heeft. Zo verklaarde hij rond Cohens verdwijning slechts een half uurtje bij W. K. in de villa op bezoek te zijn geweest voor een zakelijke afspraak, maar zijn telefoondata laten iets anders zien. Zijn twee mobieltjes werden er 's nachts en in de vroege ochtend gebruikt.

Ook zou Cohens echtgenote vanuit de woning geld hebben overgemaakt naar K's rekening, terwijl zij samen in hetzelfde huis waren.

De advocaat van W. K., Philip Murgor, zegt dat zijn cliënt niets te maken met de misdaad. Volgens hem klopt er iets niet met de huiszoekingen en de vondst van het lichaam. W. K. zou er zijn ingeluisd. De verdachte moet donderdag weer voor de rechter verschijnen.