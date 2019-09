Bij een aardbeving in Albanië zijn zaterdag meer dan 68 gewonden gevallen, zo melden lokale media. Volgens het ministerie van Defensie zouden er geen doden gevallen zijn.

De aardbeving had een magnitude van 5.6. Volgens lokale media zijn er zeker vijftig gewonden naar het grootste ziekenhuis in de Albanese hoofdstad Tirana vervoerd. Het Albanese ministerie van Defensie sprak zaterdag over de "zwaarste aardbeving in dertig jaar."

Volgens de Amerikaanse seismologische dienst USGS deed de aardbeving zich voor op zo'n 30 kilometer ten westen van Tirana, op een diepte van rond de 10 kilometer.

Bewoners melden dat de schok sterk in Tirana werd gevoeld. Veel mensen renden in paniek hun huis uit. Ook in andere plaatsen raakten mensen in paniek. In het plaatsje Helmes, 10 kilometer van Tirana, zijn tien huizen ingestort.

In de Albanese kustplaats Durres, de op een na grootste stad van het land, zijn scheuren in de gevels van gebouwen ontstaan, ook zijn veel ramen gesneuveld. Volgens lokale media is er sprake van stroom- en telefoonstoringen in verschillende plaatsen in het land.