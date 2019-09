De politie in Parijs heeft zaterdag zeker negentig demonstranten gearresteerd, lieten de autoriteiten weten via Twitter. Ook werden in totaal 1.249 betogers staande gehouden door de politie, die 104 boetes uitschreef. Het is onrustig in de stad vanwege drie betogingen in het centrum.

Het gaat om een protest om het klimaat, een manifestatie van de zogeheten 'Gele Hesjes' en een demonstratie tegen aangekondigde pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron.

Het is niet bekendgemaakt bij welke demonstratie of demonstraties de arrestanten zijn aangehouden. Wel is duidelijk dat in elk geval het protest van de 'Gele Hesjes' onrustig verloopt. Tijdens fouilleeracties en tassencontroles heeft de politie explosief materiaal in beslag genomen, meldt de Franse krant Le Parisien.

De eerste opstootjes vonden rond 10.00 uur plaats bij station Saint-Lazare, waar een onaangekondigde demonstratie plaatsvond van 'Gele Hesjes'. Agenten zetten traangas in. Volgens Le Parisien waren nog geen uur later al dertig mensen gearresteerd.

Ook op Place de la Madeleine liepen de spanningen op. 'Gele Hesjes' werd daar te verstaan gegeven te vertrekken, want demonstreren op het plein is verboden. Ook op de beroemde Champs-Élysées is het onrustig en zet de oproerpolitie traangas in.

De autoriteiten hielden vooraf al rekening met een drukke protestdag: vanochtend stonden 7.500 agenten paraat om indien nodig in te grijpen. Ondanks de onrust is er geen schade ontstaan

'Gele Hesjes' dragen geen gele hesjes meer

De beweging van de 'Gele Hesjes' begon in november met protesten tegen geplande verhogingen van de benzineaccijns, maar is nu in het algemeen tegenstander van de hervormingsplannen van de regering. Anders dan hun naam doet vermoeden, dragen de betogers meestal geen geel hesje meer. Dit maakt het lastiger voor de politie om de groep in de gaten te houden.

In het begin waren er bijna een kwart miljoen deelnemers aan de protesten, maar hun aantal neemt sterk af. Hoeveel 'Gele Hesjes' zaterdag op de been zijn, in de 45e week van de protesten, is nog onduidelijk.