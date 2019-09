Bij een demonstratie van de 'Gele Hesjes' in Parijs heeft de politie zaterdag minstens 163 betogers gearresteerd, lieten de autoriteiten weten via Twitter. De oproerpolitie probeert te voorkomen dat de groep twee andere demonstraties in Parijs verstoort, waaronder een klimaatdemonstratie.

De Franse politie had zaterdagmorgen vroeg al 7.500 agenten paraat om in te grijpen bij mogelijke ongeregeldheden. Naast de klimaatbetoging en het 'Gele Hesjes'-protest vindt er zaterdagmiddag in het centrum van de stad een demonstratie plaats tegen aangekondigde pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron.

Politie gebruikt traangas

De eerste opstootjes vonden rond 10.00 uur plaats bij station Saint-Lazare, waar een onaangekondigde demonstratie plaatsvond van 'Gele Hesjes'. Agenten zetten traangas in. Volgens de Franse Krant Le Parisien waren nog geen uur later al dertig mensen gearresteerd.

Tijdens fouilleeracties en tassencontroles heeft de politie explosief materiaal in beslag genomen, meldt de Franse krant.

Ook op Place de la Madeleine liepen de spanningen op. 'Gele Hesjes' werd daar te verstaan gegeven te vertrekken, want demonstreren op het plein is verboden. Ook op de beroemde Champs-Élysées is het onrustig en zet de oproerpolitie traangas in. Hetzelfde geldt voor Parc de Bercy.

'Gele Hesjes' dragen geen gele hesjes meer

De beweging van de 'Gele Hesjes' begon in november met protesten tegen geplande verhogingen van de benzineaccijns, maar is nu in het algemeen tegenstander van de hervormingsplannen van de regering. Anders dan hun naam doet vermoeden, dragen de betogers meestal geen geel hesje meer. Dit maakt het lastiger voor de politie om de groep in de gaten te houden.

In het begin waren er bijna een kwart miljoen deelnemers aan de protesten, maar hun aantal neemt sterk af. Hoeveel 'Gele Hesjes' zaterdag op de been zijn, in de 45e week van de protesten, is nog onduidelijk.