De Amerikaanse president Donald Trump zou de president van Oekraïne onder druk hebben gezet om claims over de zoon van zijn politieke rivaal Joe Biden te onderzoeken. Dat zou afgelopen zomer zijn gebeurd in een telefoongesprek, aldus een klokkenluider die zich bij de Amerikaanse overheidswaakhond heeft gemeld.

Trump zou de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens een telefoongesprek op 25 juli meermaals gevraagd hebben om een onderzoek in te stellen naar de zoon van Biden. Biden is grote kanshebber in de presidentiële voorverkiezingen van de Democratische oppositie.

Het verhaal van de klokkenluider is door meerdere anonieme bronnen bevestigd aan The Wall Street Journal en CNN. Trump stelt dat de klokkenluider bevooroordeeld is.

Trump beweert dat Joe Biden in 2016 Oekraïne opriep het hoofd van justitie, dat ooit het gasbedrijf van Bidens zoon Hunter zou hebben onderzocht, te ontslaan. Trump stelt dat het "niet uitmaakt" wat hij heeft besproken, maar dat iemand Biden moet onderzoeken.

'Misbruik van positie als president'

De oppositie reageert dat als dit verhaal waar is, Trump niet alleen misbruik maakt van zijn positie als president voor zijn eigen, partijpolitieke gewin, maar ook nog eens een buitenlandse mogendheid vraagt de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Het telefoongesprek van Trump vond plaats één dag nadat speciaal aanklager Robert Mueller getuigde voor het Amerikaans congres over buitenlandse beïnvloeding van de vorige Amerikaanse verkiezingen.

Trump zou volgens de klokkenluider aanstaande financiële hulp aan Oekraïne niet ter sprake gebracht hebben tijdens het gesprek met Zelensky.