Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar coalitie hebben vrijdag een grootschalig nieuw klimaatplan aangekondigd. De komende jaren wordt er 50 miljard euro uitgetrokken om klimaatverandering tegen te gaan.

Na negentien uur vergaderen presenteerde de Duitse regering een plan waarin de uitstoot van de energie- en industriesector aan banden wordt gelegd, gebruik van elektrische auto's wordt gestimuleerd en reizigers worden gemotiveerd om minder te vliegen en vaker de trein te nemen.

De coalitie onderhandelde de hele nacht lang over het klimaatplan. "Het was intens, constructief, maar soms ook heel leuk om te worstelen over de juiste aanpak", zei bondskanselier Angela Merkel vrijdag op de persconferentie over het plan. Merkel moest wel erkennen dat haar regering de gestelde klimaatdoelen voor 2020 niet gaat halen, maar ze beweerde dat haar regering de achterstand wil inhalen.

Verder komt er een landelijke handel in emissierechten op CO2-uitstoot. Hiermee hoopt de regering de uitstoot van het verkeer en de verwarming van gebouwen terug te dringen. De emissiehandel begint in 2021 met een prijs van 10 euro per ton CO2 en stijgt tot 35 euro per ton in 2025.

Plan past binnen de Duitse begroting

Ook zal de Duitse regering fors investeren in de infrastructuur van de spoorwegen. Volgens de Duitse regering is het plan budgetneutraal, wat betekent dat Duitsland geen nieuwe schulden hoeft op te bouwen om de maatregelen uit te voeren.



Volgens Duitse minister van Financiën Olaf Scholz gaat het plan "over het zien van klimaatverandering als een kans om onze economie te moderniseren en zo banen met een toekomstperspectief te creëren."

Honderdduizenden mensen staken voor klimaat

Het nieuws komt naar buiten nadat er op vrijdag over de hele wereld gestaakt werd voor het klimaat. Ook in Berlijn staakten tachtigduizend mensen op de Brandburger Tor.

Toch zijn Duitse klimaatgroepen niet helemaal tevreden. Zij vinden dat deze maatregelen van de regering niet ver genoeg gaan. Lisa Badum van de Duitse politieke partij de Groenen noemde het klimaatplan een "capitulatie".