Burgemeester Bill de Blasio van New York trekt zich terug uit de race om de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, maakt hij vrijdag bekend in het Amerikaanse televisieprogramma Morning Joe.

In mei 2019 kondigde De Blasio aan zich kandidaat te stellen voor de Democratische partij. Toentertijd was de burgemeester van New York de 24e persoon die zich opwierp als mogelijke Democratische presidentskandidaat. In de tussentijdse peilingen kreeg De Blasio slechts 1 procent van de stemmen.

"Het is duidelijk niet mijn tijd, dus ik ga mijn presidentiële campagne beëindigen," zei hij vrijdag het in het Amerikaanse tv-programma.

De voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden is aan Democratische zijde tot op heden de favoriet om in 2020 de strijd aan te gaan met de zittende president Donald Trump. Senatoren Bernie Sanders en Elizabeth Warren staan op dit moment in de peilingen op de tweede en derde plaats.