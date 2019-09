De Canadese premier Justin Trudeau is donderdag verder in verlegenheid gebracht nadat er meer beelden zijn opgedoken waarin hij als student een zwart geschminkt gezicht heeft.

Trudeau bood eerder zijn excuses aan voor een foto van hem uit 2001, waarin hij met zogeheten 'blackface' te zien is op een feest met als thema Arabian Nights (Arabische Nachten). De Canadese premier stelde dat hij "beter had moeten weten".

Naast zijn excuses gaf Trudeau toe dat hij ook tijdens een talentenjacht op zijn middelbare school donkere make-up heeft gebruikt en verkleed was. Daarvan dook kort daarna een foto op, die uit het jaarboek van zijn middelbare school Jean Brebeuf High School komt.

Op de foto is Trudeau te zien terwijl hij verkleed als de Afro-Amerikaanse zanger Harry Belafonte een optreden geeft. Na de excuses en bekentenis van Trudeau, doken er echter ook bewegende beelden op van de premier met een zwart geschminkt gezicht.

De video, die donderdag door Global News werd vrijgegeven, toont de huidige Canadese premier als jonge student aan het begin van de jaren negentig. Met een volledig zwart geschminkt gezicht zwaait hij met zijn armen en steekt hij zijn tong uit.

De Liberal Party, de partij van Trudeau, heeft bevestigd dat het in alle instanties daadwerkelijk om een jonge Trudeau gaat. Het zwart of bruin schminken van het gezicht, in Engelstalige landen 'blackface' genoemd, ligt erg gevoelig en wordt vaak als racistisch gezien.

Trudeau schort verkiezingscampagne niet op

Voor Trudeau komt de controverse op een erg ongelegen moment. De premier begon deze maand aan zijn campagne voor de volgende verkiezingen, die op 21 oktober plaatsvinden. In een reactie op de opgedoken video liet Trudeau donderdag weten zijn campagne niet te stoppen.

De premier stelde zich het incident op de video noch andere gelegenheden waarbij zijn gezicht geschminkt was te herinneren. "Ik kan hier niets definitiefs over zeggen, want ik herinner me het niet. Maar ongeacht de context is blackface altijd onacceptabel vanwege de racistische voorgeschiedenis. Dat had ik toen al moeten weten."