De Guatemalaanse regering beschouwt Guatemala officieel als een producent van cocaïne. Tot nu toe stelde het Latijns-Amerikaanse land alleen een rol te hebben in het vervoer van de drugs.

Minister van Binnenlandse Zaken Enrique Degenhart stelde woensdagavond tijdens een persconferentie dat Guatemala zijn rol in de drugshandel moet herevalueren na de vondst van drie verschillende laboratoria waar cocaïne werd geproduceerd.

De nieuw ontdekte laboratoria bewijzen volgens Degenhart dat niet alleen het telen van de cocaplant in Guatemala plaatsvindt, maar ook de productie van de drug. Uit de bladeren van de cocaplant wordt de grondstof voor cocaïne geëxtraheerd.

"Met de vondst van deze narcolaboratoria en de materialen om de cocaplant te bewerken, moet Guatemala zichzelf als een nettoproducent van cocaïne zien. Dit betekent dat we ons in een totaal andere situatie bevinden wat betreft regionale veiligheid", zei de minister tijdens de persconferentie.

Voorheen stelde de Guatemalaanse regering dat cocaïne - ondanks de ruime aanwezigheid van de cocaplant in het land - in Latijns-Amerika vrijwel exclusief wordt geproduceerd in Colombia, Peru en Bolivia.

Drugshandel is een groot probleem in Guatemala

Drugshandel is al decennialang een groot probleem in Guatemala, waar 60 procent van de inwoners onder de armoedegrens leeft. Het land is een van de belangrijkste locaties op de drugsroute van Latijns-Amerika naar Centraal- en Noord-Amerika.

Drugsbendes hebben grote invloed op de politiek, grensbewaking en ordehandhaving. De vorige maand gekozen president Alejandro Giammattei beloofde tijdens zijn campagne de drugsproblematiek streng aan te pakken.