Tien dagen nadat de verwoestende orkaan Dorian over de Bahama's trok, stoppen Nederlandse, Franse en Duitse militairen met het verlenen van noodhulp op het eiland Abaco. Volgens het ministerie van Defensie zijn de eilandbewoners nu klaar om met de wederopbouw te starten.

De afgelopen week waren 550 Nederlandse, 50 Duitse en 50 Franse militairen actief op het eiland Abaco, dat het zwaarst te lijden had onder de storm.

Dorian was de zwaarste orkaan die het Caribische gebied ooit trof. De storm kwam aan land als een orkaan van de vijfde categorie en bleef met windstoten van tot 300 kilometer per uur zo'n 48 uur boven de eilanden hangen. Het officiële dodental op de Bahama's staat op vijftig, maar honderden mensen worden nog vermist.

Op het moment dat de strijdkrachten arriveerden, was het eiland een grote ravage. De huizen van bijna alle 70.000 inwoners van het eiland waren beschadigd en een groot deel van Abaco stond onder water. Inwoners hadden dringend voedsel, drinkwater en medicijnen nodig.

Nederlandse en Franse militairen ruimen rommel op bij een school in het stadje Marsh Harbour op Abaco. (Foto: Ministerie van Defensie)

'Onze noodhulp is niet meer nodig'

Volgens majoor der mariniers Dennis Borst hebben de militairen in een week tijd "ontzettend veel gedaan en bereikt". De militairen bouwden onder meer een brug, die het zuiden en noorden van het eiland verbindt. Ook is de haven opgeruimd, zijn wegen vrijgemaakt, is het ziekenhuis voorzien van elektriciteit en stromend water en hielpen medisch specialisten van Defensie met het verzorgen van gewonden.

Borst: "De mensen hier beginnen met opbouwen. Onze noodhulp is niet echt meer nodig, dus we kunnen gaan." Ook kapitein Roland van den Akker vindt dat er veel vooruitgang geboekt is. "We laten als militairen echt iets goed achter, waar de lokale autoriteiten en bevolking van Abaco verder aan kunnen bouwen".

De Nederlanders zijn woensdag al begonnen met het terugbrengen van onder meer militaire voertuigen naar de marineschepen Zr. Ms. Johan de Witt en Zr. Ms. Snellius. Dat werk wordt wel bemoeilijkt door orkaan Humberto, die zich nu in de buurt van Bermuda bevindt en voor slechte weersomstandigheden en de nodige deining van de oceaan zorgt.