De Nederlandse YouTubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21) zijn donderdagochtend (lokale tijd) vrijgelaten uit de Amerikaanse cel. Het duo heeft de opgelegde boete van 2.280 dollar (zo'n 2.100 euro) voor het betreden van het zwaarbeveiligde Area 51 in de staat Nevada betaald.

Sweep vertelt in de uitzending van De Coen en Sander Show op Radio 538 blij te zijn weer op vrije voeten te zijn. "Het was heel hectisch en we hebben veel meegemaakt. Overal zat schimmel en het stonk naar urine", zegt hij over zijn periode samen met Granzier in de cel.

Granzier en Sweep waren aangeklaagd voor het bewust betreden van verboden terrein en het bewust verkeerd parkeren van hun voertuig. De mannen hebben schuld bekend. Naast het betalen van de geldboete moet het tweetal ook een jaar lang uit de buurt van Area 51 blijven.

De YouTubers werden op 12 september gearresteerd. Volgens de politie negeerden de Nederlanders bewust waarschuwingsborden en reden ze bijna 5 kilometer het gebied binnen. Hun videoapparatuur en drones werden ingenomen. Het tweetal was van plan om een video over de tocht te uploaden.

Sweep erkent dat meer research nodig was

Sweep erkent in De Coen en Sander Show dat hij en Granzier van tevoren veel meer research hadden moeten doen, zodat ze begrepen hadden dat dergelijke acties niet worden getolereerd in de Verenigde Staten. Sweep en Granzier zeggen hun hele verhaal binnenkort te willen vertellen op hun YouTube-kanaal.

In de Verenigde Staten was de afgelopen maanden veel te doen om Area 51, dat onderdeel is van het kernwapentestgebied Nevada National Security Site. De Amerikaanse autoriteiten staan op scherp door een vermoedelijke bestorming van het gebied op vrijdag. Op Facebook kon het aangekondigde evenement op miljoenen aanmeldingen rekenen.