Het Britse Hooggerechtshof heeft dinsdag geoordeeld dat het advies van de Britse premier Boris Johnson aan koningin Elizabeth om het parlement te schorsen, in strijd is met de wet. Premier Boris Johnson stuurde het Lagerhuis tot 15 oktober naar huis, waarover critici zeggen dat het een poging is om de parlementariërs de mond te snoeren.

Het Hooggerechtshof oordeelt unaniem dat de vervroegde schorsing van het parlement, de zogeheten 'prorogation', het parlement zonder rechtvaardiging "frustreerde" om zijn grondwettelijke functie uit te voeren.

"De vraag die we nu proberen te beantwoorden is er één die we nooit hebben hoeven beantwoorden", zei Lady Hale, voorzitter van het Hooggerechtshof, bij de uitspraak. "En het is onwaarschijnlijk dat we die vraag ooit nog gaan krijgen." Met de uitspraak van het Hooggerechtshof wordt de vervroegde schorsing van het parlement nietig verklaard.

De uitspraak van de Britse rechters is een klap in het gezicht van de premier. De grote vraag is of hij het vertrouwen van de Britten en zijn partij behoudt. Verschillende Conservatieven uitten eerder al kritiek op zijn besluit.

Johnson zegt in een reactie het besluit te zullen respecteren, maar voegt daaraan toe dat het "totaal oneens" is met de beslissing. "Ik denk dat een 'prorogation' al eeuwenlang gebruikt wordt, zonder dit soort tegenstand", aldus de premier. Ook laat de regering weten dat een opstappen van Johnson niet aan de orde is.

Lagerhuis-voorzitter Bercow roept parlementsleden terug

John Bercow, voorzitter van het Britse Lagerhuis, heeft als reactie op het oordeel van het Hooggerechtshof gezegd dat de Lagerhuisleden woensdag weer zitting nemen. Het Lagerhuis zal woensdag om 11.30 uur (Britse tijd) weer zitting nemen.

Bercow benadrukt tegenover Britse media dat het hier niet om het terugroepen van het Lagerhuis gaat. "Het Lagerhuis wordt niet teruggeroepen, omdat de 'prorogation' onwettelijk was en dus geschrapt is", aldus Bercow.

Parlementariërs werden vorige week naar huis gestuurd

De hoorzitting van het Hooggerechtshof duurde vorige week in totaal drie dagen. De zaak was daar neergelegd nadat de hoogste rechters in Schotland vorige week oordeelden dat de actie van Johnson illegaal was omdat het parlement de uitvoerende macht moet kunnen controleren.

De parlementariërs hadden vorige week maandag hun laatste werkdag. De premier stuurde ze tot half oktober naar huis om naar eigen zeggen meer tijd te krijgen voor het opstellen van zijn binnenlandse beleid.

Critici stellen echter dat Johnson het parlement buitenspel zet, door ze zo minder tijd te geven om een 'no deal-Brexit' tegen te houden. Toch wist het Lagerhuis de week voor de schorsing wetgeving aan te nemen die zo'n harde Brexit op 31 oktober moet voorkomen.