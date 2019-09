Een Belgische F-16 is donderdagochtend neergestort in het westen van Frankrijk, meldt de Belgische luchtmacht donderdag. De twee piloten hebben hun schietstoel gebruikt; een van hen is daarbij vast komen te zitten in hoogspanningskabels.

De piloot zit vast in de buurt van het dorp Pluvigner, in de Bretagne. Hulpdiensten proberen hem nu uit de kabels te bevrijden. Volgens de lokale autoriteiten is hij ongedeerd. De andere piloot is zonder problemen veilig geland.

De F-16 zou donderdagochtend zijn vertrokken voor een oefening. Het is nog onduidelijk hoe het vliegtuig heeft kunnen neerstorten.

Volgens inwoners van het dorp heeft het neergestorte vliegtuig tijdens de crash het dak van een huis geraakt. Ook zouden verschillende bomen in brand zijn gevlogen. De omwonenden zijn tijdelijk geëvacueerd.