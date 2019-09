Een Belgische F-16 is donderdagochtend neergestort in het westen van Frankrijk. De twee piloten hebben hun schietstoel gebruikt; een van hen kwam daarbij vast te zitten in hoogspanningskabels en werd na enkele uren bevrijd.

De piloot zat vast in kabels in de buurt van het dorp Pluvigner, in Bretagne. Hulpdiensten hebben hem rond 13.00 uur naar beneden gehaald. Hij is lichtgewond en wordt verzorgd in het ziekenhuis.

De andere piloot landde meteen na de crash zonder problemen, al is ook hij lichtgewond.

De F-16 was donderdagochtend vertrokken voor een trainingsvlucht en zou landen op het militaire vliegveld van het Franse Lorient. Het is nog onduidelijk hoe het vliegtuig heeft kunnen neerstorten. Om 14.30 uur geeft de Belgische defensie een persconferentie op de militaire basis in Evere.

'Mijn vrouw hoorde een enorme explosie'

Volgens de lokale krant Ouest-France stortte het vliegtuig vlak naast een woning neer. Een deel van het dak werd zelfs geraakt door een vleugel en bomen vlogen in brand. De omwonenden zijn tijdelijk geëvacueerd.

"Mijn vrouw was binnen en hoorde een enorme explosie, gevolgd door een tweede. Ze is meteen naar de tuin gelopen en zag het brandende vliegtuig", zegt een bewoner van het geraakte huis tegen de krant.