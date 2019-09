De Canadese premier Justin Trudeau heeft woensdag zijn excuses aangeboden voor een foto die van hem gemaakt is in 2001. Trudeau is te zien met een bruingeschminkt gezicht, een zogeheten 'blackface', terwijl het bruin of zwart schminken erg gevoelig ligt en als racistisch gezien wordt in de Verenigde Staten en Canada.

De premier gaf toentertijd les op een privéschool en was aanwezig op het themafeest Arabian Nights (Arabische nachten). Trudeau zegt nu dat hij "beter had moeten weten".

Ook laat hij aan Canadese verslaggevers weten veel spijt te hebben van zijn outfit. Het zou de enige keer zijn geweest in zijn leven dat hij zo gekleed en geschminkt was, aldus Trudeau.

Voor Trudeau komt de controversiële foto op een ongelegen moment in de publiciteit. De premier begon deze maand aan zijn campagne voor de volgende verkiezingen, die op 21 oktober plaatsvinden.

Zijn politieke rivalen noemden de foto "beledigend en verontrustend". De Canadese Nationale Raad voor Moslims (NCCM) reageerde geïrriteerd op de publicatie van Time Magazine en noemt het "erg verdrietig" om de premier op dergelijke wijze te zien.