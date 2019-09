Het wereldberoemde Central Park in New York gaat op de schop voor 110 miljoen dollar (bijna 100 miljoen euro). De renovatiewerkzaamheden zouden in het voorjaar van 2021 moeten beginnen en in 2024 moet alles afgerond zijn, schrijven diverse Amerikaanse media woensdag.

Met name het noordelijke gedeelte dat grenst aan de wijk Harlem in Manhattan wordt onder handen genomen. Daarmee blijven de lokale dierentuin en de grotere meren in het zuiden van het park voorlopig toegankelijk voor bezoekers.

Het noorden van het park heeft minder bezienswaardigheden, maar daar wil de Central Park Conservancy (CPC) verandering in brengen. Volgens president van de CPC Elizabeth Smith gaat het om "een van de belangrijkste projecten ooit voor het park".

De stad New York betaalt ruim 50 miljoen dollar terwijl de CPC meer dan 100 miljoen dollar heeft ontvangen voor de renovatie. De organisatie wil echter ruim 40 miljoen dollar achter de hand houden voor programma's die het park op de lange termijn verzorgen.

Central Park trekt jaarlijks ruim 42 miljoen bezoekers. Een kwart daarvan is afkomstig uit de nabijgelegen wijken Harlem, Queens en Brooklyn.