Edgar Zambrano, lid van de Venezolaanse Nationale Vergadering en rechterhand van de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó, is dinsdag vrijgelaten. Hij werd vier maanden geleden in de cel gezet omdat hij betrokken was bij een coup die zittend president Nicolás Maduro ten val moest brengen. Zijn vrijlating volgt na een opmerkelijke deal die Maduro heeft gesloten met enkele oppositiepartijen.

Eind april werd Zambrano de politieke immuniteit ontnomen toen Guaidó probeerde een militaire opstand uit te lokken, die vervolgens mislukte. Vrijwel direct daarna werd Zambrano gearresteerd.

Maduro sloeg maandag een belangrijke slag. Vier kleinere oppositiepartijen, die wél kritisch zijn op Maduro maar niet binnen de coalitie van Guaidó zitten, maakten bekend dat zij zonder deelname van Guaidó alsnog om de tafel gaan met Maduro.

Die gesprekken leken dit weekend na zes weken te zijn stukgelopen. Guaidó trok de stekker eruit omdat volgens hem "op deze manier de politieke crisis niet verholpen gaat worden".

Nu lijkt er voor het eerst sinds de politieke onrust begin dit jaar in het land begon, verdeeldheid te heersen in het kamp van de oppositie.

Overeenkomst tussen vier oppositiepartijen en Maduro

Op de Venezolaanse nationale televisie werd een overeenkomst getekend om verder te onderhandelen. Volgens Maduro mag "iedereen aanschuiven die de geschillen wil bijleggen en naar vrede wil toewerken". De zittend president beloofde ook een aantal politieke gevangenen vrij te laten, waarna onder anderen Zambrano vrijkwam.

Op korte termijn zouden er bovendien nieuwe parlementsverkiezingen moeten volgen, maar daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Guaidó noemt de vier partijen "een minderheidsfactor" in het parlement en ziet de deal als een "afleidingsmanoeuvre".

De zelfbenoemde interim-president kwam eerder in september in opspraak, nadat de Venezolaanse justitie hem beschuldigde van "hoogverraad". Guaidó zou het olierijke gebied Esequibo willen verkopen aan Amerikaanse multinationals. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Maandenlange onrust in Venezuela door politiek conflict

In Venezuela is het al bijna het hele jaar onrustig door het conflict tussen de regering-Maduro en Guaidó. De oppositieleider beëdigde zichzelf in januari als interim-president van het Zuid-Amerikaanse land, mede omdat Maduro bij de laatste presidentsverkiezingen zijn belangrijkste tegenstanders buitenspel zette. De oppositie noemde die verkiezingen "onrechtmatig".

Daarnaast heerst er onvrede over het bewind van Maduro, dat al jarenlang gekenmerkt wordt door een ernstige economische crisis en hyperinflatie. Daardoor zijn dagelijkse benodigdheden voor veel inwoners onbetaalbaar geworden.