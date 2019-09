De uitslag van de Israëlische parlementsverkiezingen belooft een nek-aan-nek-race te gaan worden. Uit de exitpoll blijkt dinsdagavond dat de centrumpartij Blauw-Wit van Benny Gantz met 34 zetels zelfs nipt groter is geworden dan de rechtse Likud-partij van premier Benjamin Netanyahu, die volgens de eerste poll op 33 zetels uit zou komen.

Hoewel het slechts om een exitpoll gaat, lijkt het erop dat Netanyahu zijn gewenste meerderheid in het parlement kan vergeten. Voor een meerderheid zijn minstens 61 van de in totaal 120 zetels nodig.

De exitpolls komen van drie verschillende Israëlische televisiezenders. Gantz, oud-generaal en nu leider van Blauw-Wit, zei al eerder geen coalitie te willen vormen met de van corruptie verdachte Netanyahu, mocht het zover komen. Blauw-Wit en Likud moeten straks naar verwachting het parlement delen met ongeveer tien andere partijen.

Indien zowel Likud als Blauw-Wit niet in staat is om een eigen coalitie te vormen, blijft de optie van een eenheidsregering met daarin beide partijen over.

Netanyahu is al ruim tien jaar aan de macht en daarmee de langstzittende premier van Israël. Hij heeft nog altijd veel aanhangers, maar is niet onomstreden. Hij is betrokken bij meerdere schandalen; zo wil het Israëlische openbaar ministerie hem bijvoorbeeld vervolgen voor fraude en omkoping.