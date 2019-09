Het Indonesische parlement heeft de minimumleeftijd om te mogen trouwen dinsdag naar negentien jaar verhoogd. Vrouwenrechtenorganisaties zijn blij met deze zet, die volgens hen kindhuwelijken tegen zou moeten gaan.

Eerder mochten meisjes al vanaf hun zestiende trouwen, of zelfs eerder, als hun ouders daarom vroegen.

Indonesië staat volgens de internationale organisatie Girls Not Brides in de top tien van landen met de meeste kindhuwelijken. UNICEF meldt daarbij dat een op de vier meisjes in Indonesië trouwt voor ze achttien is.

Het parlement heeft de beslissing genomen nadat het Indonesische hooggerechtshof in december vorig jaar al oordeelde dat het discriminerend was dat de minimumleeftijd om te mogen trouwen voor vrouwen lager was dan voor mannen. De minimumleeftijd voor mannen lag al op negentien.