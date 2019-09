De Nederlandse YouTubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21) moeten drie dagen de cel in en zijn beiden veroordeeld tot het betalen van een boete van 2.280 dollar, omgerekend zo'n 2.100 euro, voor het betreden van het zwaarbeveiligde Area 51 in de Verenigde Staten. Het duo had vorige week bewust waarschuwingsborden genegeerd en nam camera's mee om hun reis vast te leggen.

Het tweetal moet ook een jaar lang uit de buurt van Area 51 blijven, anders volgt alsnog een celstraf van één jaar. Het is niet duidelijk of de Nederlanders in beroep gaan tegen de uitspraak.

Zowel Sweep als Granzier heeft schuld bekend in de rechtszaak, bevestigt een woordvoerder van de lokale rechtbank van Beatty in gesprek met NU.nl. Zij waren aangeklaagd voor het bewust betreden van verboden terrein en het bewust verkeerd parkeren van hun voertuig.

Als Sweep en Granzier het geld hebben overgemaakt, worden zij donderdag om 4.00 uur 's nachts (lokale tijd) vrijgelaten. Doen zij dat niet, dan blijven de Nederlanders nog één week langer vastzitten.

Hun drones en videoapparatuur zijn ingenomen en blijven in het bezit van de Amerikaanse rechtbank. Het tweetal zelf zei dat het "niet de bedoeling" was om zich op het terrein te begeven.

Autoriteiten op scherp vanwege mogelijke bestorming Area 51

De woordvoerder benadrukt dat de Nederlanders op het hart gedrukt is weg te blijven uit het gebied.

De Amerikaanse autoriteiten staan op scherp door een vermoedelijke bestorming van het gebied op 20 september. Op Facebook kon het aangekondigde evenement op miljoenen aanmeldingen rekenen.