In het onderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump en het zwijggeld dat hij mogelijk zou hebben overgemaakt aan pornoactrice Stormy Daniels, hebben openbaar aanklagers geëist dat zijn belastingaangiftes overhandigd worden. Dat schrijft The New York Times maandag op basis van bronnen dicht bij het onderzoek.

In totaal zou voor acht jaar aan belastingaangiftes van zowel Trump als zijn bedrijven vrijgegeven moeten worden. Trump zou het zwijggeld, zo'n 130.000 dollar of net geen 120.000 euro, voorafgaand aan de presidentsverkiezingen in 2016 aan Daniels hebben betaald.

De aanklagers willen weten of Trump of een van zijn bedrijven de transactie heeft gedefinieerd als "juridische kosten". Een dergelijke "valse indiening" zou tot een aanklacht van belastingontduiking of bankfraude kunnen leiden omdat het in strijd kan zijn met de lokale juridische wetgeving van de Amerikaanse staat New York.

Daniels zegt dat ze een affaire had met de president, die dit altijd heeft ontkend. Advocaat Michael Cohen, die het geld zou hebben weggesluisd naar Daniels, zit een celstraf van drie jaar uit sinds hij bekende de wet te hebben gebroken met de financiering van de campagne in 2016.

Democraten vragen al langer om belastingaangiftes Trump

Amerikaanse Democraten proberen al jarenlang toegang te krijgen tot de belastingpapieren van Trump. Hijzelf zei tijdens de presidentiële verkiezingen dat hij ze later openbaar zou maken, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Elke president-elect (nieuwgekozen president die nog niet geïnaugureerd is) voor hem deed dat traditiegetrouw wél.

De Democraten vermoeden dat Trump details over zijn persoonlijke vermogen en mogelijke door zijn presidentschap veroorzaakte conflicten met zakenpartners wil achterhouden.

Trump wist aanvragen altijd af te slaan, maar openbaar aanklagers hebben een grotere kans dat hun eisen worden ingewilligd, schrijft The New York Times. Mogelijk gaan Trump en zijn bedrijf onderhandelen over het vrijgeven van belastingaangiftes over een kortere periode.