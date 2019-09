De Amerikaanse opperrechter Brett Kavanaugh ligt weer onder vuur voor seksueel wangedrag. Verslaggevers van The New York Times publiceerden zondag een artikel op basis van een boek dat zij binnenkort uitbrengen met nieuwe getuigenverklaringen over incidenten waar de Republikein bij betrokken zou zijn geweest.

Een oud-studiegenoot van Yale stelt dat Kavanaugh op een studentenfeestje zijn penis in haar hand zou hebben gedrukt. Het voorval zou zijn gerapporteerd aan de FBI en de Senaat, maar niet zijn onderzocht.

Een nipte meerderheid in de Senaat stemde in oktober 2018 voor de beëdiging van Kavanaugh in het Hooggerechtshof, ondanks het feit dat vier vrouwen hem beschuldigden van seksueel wangedrag. De vrouwen getuigden hier ook over tegenover de Senaatscommissie.

De rechter zou in de jaren tachtig een aantal maal dronken vrouwen hebben betast en zijn geslacht in het gezicht van vrouwen hebben geduwd. Kavanaugh zelf ontkende alle beschuldigingen.

Democraten willen dat Kavanaugh aftreedt

De Democraten riepen toen al op om Kavanaugh niet te beëdigen. De Republikeinen spraken van een door de Democraten georkestreerde poging tot karaktermoord. President Donald Trump bleef zijn kandidaat altijd door dik en dun steunen.

Ook zondag reageerde Trump direct per Twitter op de nieuwe aantijgingen van de New York Times. Hij stelde dat het "ongelooflijke leugens zijn, valse beschuldigingen. Wanneer stopt het een keer?" De president wil dat de rechter de journalisten aanklaagt voor smaad. Kavanaugh zelf heeft overigens nog niet gereageerd.

De Democraten reageerden zondag echter furieus op de nieuwe beschuldigingen. Diverse prominente Demoraten, zoals Bernie Sanders, Kamala Harris en Elizabeth Warren, eisten direct het aftreden van Kavanaugh.