De voorverkiezingen voor het presidentschap in Tunesië zijn zondag gewonnen door Kaïs Saïed en Nabil Karoui, twee buitenstaanders in de Tunesische politiek. In de tweede ronde volgende maand wordt bepaald wie van hen de nieuwe president wordt.

De opkomst bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen was relatief laag; slechts 45 procent van de bevolking ging naar de stembus. De tweede en beslissende presidentsverkiezing zal uiterlijk 3 november plaatsvinden. Tussendoor zijn er begin oktober ook nog parlementsverkiezingen.

Nieuwkomer Saïed kreeg volgens een exitpoll van onderzoeksbureau Sigma bijna 20 procent van de stemmen. Mediatycoon Karoui volgde met ruim 15 procent.

De twee zijn de outsiders van de Tunesische politiek. Saïed bekleedde nooit eerder een bestuursfunctie en Karoui is vooral bekend als directeur van een Tunesische televisiezender. Beiden worden gezien als antisysteemkandidaten.

Vooral Saïed is een omstreden figuur. De hoogleraar aan de Universiteit van Tunis, die geen partij achter zich heeft, vertelde in een interview dat homoseksualiteit wordt betaald en aangemoedigd door andere landen. Saïed is tegenstander van gelijkheid voor man en vrouw in het erfrecht.