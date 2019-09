Demonstranten in Hongkong hebben voor het Britse consulaat in Groot-Brittannië opgeroepen meer te doen voor de onderdanen van de voormalige kolonie. Ze vragen Londen druk uit te oefenen op China over aantasting van de vrijheden.

Honderden actievoerders zongen God Save the Queen en Rule Britannia en zwaaiden met de Britse Union Jack en met de vlag van Hongkong uit de Britse koloniale periode.

Met protestborden verwijten ze Groot-Brittannië niet genoeg te doen tegen China, dat zijn greep op de semi-autonome stadstaat wil verstevigen.

"Tot zover ben ik behoorlijk teleurgesteld dat Groot-Brittannië niets heeft gedaan om ons te steunen", zei actievoerder Alex Leung.

Een andere bekende activist, Joshua Wong, is momenteel in Washington en vraagt de Amerikaanse politici om steun voor zijn mede-actievoerders. China had eerder boos gereageerd op een ontmoeting van Wong met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.