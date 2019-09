In de buurt van de Mexicaanse stad Guadalajara hebben forensische onderzoekers 44 lichamen geïdentificeerd die eerder deze maand in een massagraf werden gevonden. De menselijke resten waren in 119 tassen begraven.

Het massagraf in Guadalajara werd ontdekt toen omwonenden begonnen te klagen over de stank, zo meldt de BBC zondag.

De meeste lichamen waren in stukken gezaagd, waardoor het lastig is om iedereen te identificeren. Van een groot aantal lichamen is de identiteit nog niet achterhaald.

Volgens een lokale organisatie die helpt zoeken naar vermiste personen zijn er te weinig forensische onderzoekers om de identificatie op dit moment volledig af te ronden. De organisatie heeft er volgens de BBC bij de autoriteiten op aangedrongen meer experts te sturen.

Het is niet bekend wie er verantwoordelijk is voor het massagraf.